Маршанд о налоговом неравенстве в НХЛ: «Канадские и калифорнийские клубы имеют чрезвычайно высокую ставку. Им приходится платить больше, чтобы получить хоккеистов»

Брэд Маршанд поделился мыслями о ситуации с налоговым неравенством в НХЛ.

Клубы из штата Флорида, где отсутствует местный налог на доходы, в шестой раз подряд выступают в финале Кубка Стэнли – по три выхода «Тампы» и «Флориды».

«Большинство из канадских клубов имеют чрезвычайно высокую налоговую ставку. Калифорнийские клубы – то же самое.

Этим командам приходится платить больше денег, чтобы заполучить определенных игроков.

Посмотрите на команду вроде «Монреаля». И сравните это с нашей командой, с «Далласом» или с кем-то еще. Это разница в 15 процентов. Если сложить, это огромная сумма денег», – сказал нападающий «Флориды».

Игроки НХЛ получают зарплату в долларах США, даже в Канаде, что позволяет частично компенсировать налоги в таких городах, как Монреаль и Торонто, с высокими налоговыми ставками из-за обменного курса.

«Это помогает, пока вы там, но стоимость жизни в Канаде тоже очень высока, потому что вы платите огромные налоги за все: за то, что вы покупаете, за то, что вы продаете, за то, что вы производите. Цены немного отличаются, но ненамного, а когда вы возвращаетесь, у вас на 20-30% меньше денег, так что это, безусловно, играет роль», – сказал канадец Брэд Маршанд .

Беттмэн о налогах в НХЛ: «Когда клубы из Флориды играли не очень хорошо – так было 17 лет – никто ничего говорил. Высокие налоги в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке – будем субсидировать команды?»