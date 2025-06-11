Максим Сушинский: «Потолок зарплат выполняет свою функцию и уравнивает шансы команд на победу в Кубке Гагарина, благодаря этому растет интерес к хоккею»
Максим Сушинский поделился мнением о потолке зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«КХЛ растет и с каждым годом становится все лучше и привлекательнее с точки зрения борьбы, а команды выравниваются по уровню.
Потолок зарплат выполняет свою функцию и уравнивает шансы команд на победу в Кубке Гагарина, благодаря этому и растет интерес к хоккею», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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