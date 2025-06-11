Максим Сушинский: «Потолок зарплат выполняет свою функцию и уравнивает шансы команд на победу в Кубке Гагарина, благодаря этому растет интерес к хоккею»

Максим Сушинский поделился мнением о потолке зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«КХЛ растет и с каждым годом становится все лучше и привлекательнее с точки зрения борьбы, а команды выравниваются по уровню.

Потолок зарплат выполняет свою функцию и уравнивает шансы команд на победу в Кубке Гагарина, благодаря этому и растет интерес к хоккею», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский .