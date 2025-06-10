Плющев о Рашевском: «Рано зацикливаться на деньгах, должно работать понятие клубного патриотизма. «Авангард» фактически вытирает ноги о «Динамо»
24-летний форвард «Динамо», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда».
Утверждалось, что московский клуб повторит предложение (195 миллионов рублей за 3 года), после чего обменяет игрока в «Металлург» на денежную компенсацию в размере 150 млн.
– Центральная тема последних дней – бегство 24-летнего форварда Рашевского из воспитавшей его системы «Динамо» в «Авангард», который фактически перекупил игрока в роли ограниченно свободного агента. Что о ней думаете?
– Думаю, что это очень неприятная тема и для обеих клубов, и для лиги в целом.
– Давайте начнем с клубов – с «Динамо».
– По большому счету «Динамо» на ровном месте теряет молодого игрока, в которого вкладывалось и которого много лет готовило.
Понимаю, когда мы говорим о свободном агенте в возрасте близком к тридцати годам – на этом этапе карьеры хоккеист должен иметь возможность выбирать.
Но 24 года – это еще тот возраст, когда рано зацикливаться на деньгах и должно работать понятие клубного патриотизма.
Когда ты являешься человеком воспитавшей тебя системы – и работаешь на развитие своей команды, а значит, и лиги, всего российского хоккея.
В данной ситуации, играя ва-банк и перекупая молодого игрока, «Авангард» разрывает всю эту цепочку и фактически вытирает ноги о «Динамо». О легендарный клуб, который нельзя назвать не влиятельным и не ресурсным, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.