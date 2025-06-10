Плющев о Рашевском: «Рано зацикливаться на деньгах, должно работать понятие клубного патриотизма. «Авангард» фактически вытирает ноги о «Динамо»

Владимир Плющев высказался о возможном переходе Дмитрия Рашевского в «Авангард».

24-летний форвард «Динамо», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда ».

Утверждалось , что московский клуб повторит предложение (195 миллионов рублей за 3 года), после чего обменяет игрока в «Металлург» на денежную компенсацию в размере 150 млн.

– Центральная тема последних дней – бегство 24-летнего форварда Рашевского из воспитавшей его системы «Динамо» в «Авангард», который фактически перекупил игрока в роли ограниченно свободного агента. Что о ней думаете?

– Думаю, что это очень неприятная тема и для обеих клубов, и для лиги в целом.

– Давайте начнем с клубов – с «Динамо».

– По большому счету «Динамо» на ровном месте теряет молодого игрока, в которого вкладывалось и которого много лет готовило.

Понимаю, когда мы говорим о свободном агенте в возрасте близком к тридцати годам – на этом этапе карьеры хоккеист должен иметь возможность выбирать.

Но 24 года – это еще тот возраст, когда рано зацикливаться на деньгах и должно работать понятие клубного патриотизма.

Когда ты являешься человеком воспитавшей тебя системы – и работаешь на развитие своей команды, а значит, и лиги, всего российского хоккея.

В данной ситуации, играя ва-банк и перекупая молодого игрока, «Авангард» разрывает всю эту цепочку и фактически вытирает ноги о «Динамо ». О легендарный клуб, который нельзя назвать не влиятельным и не ресурсным, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .