  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о Рашевском: «Рано зацикливаться на деньгах, должно работать понятие клубного патриотизма. «Авангард» фактически вытирает ноги о «Динамо»
25

Плющев о Рашевском: «Рано зацикливаться на деньгах, должно работать понятие клубного патриотизма. «Авангард» фактически вытирает ноги о «Динамо»

Владимир Плющев высказался о возможном переходе Дмитрия Рашевского в «Авангард».

24-летний форвард «Динамо», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда». 

Утверждалось, что московский клуб повторит предложение (195 миллионов рублей за 3 года), после чего обменяет игрока в «Металлург» на денежную компенсацию в размере 150 млн.

– Центральная тема последних дней – бегство 24-летнего форварда Рашевского из воспитавшей его системы «Динамо» в «Авангард», который фактически перекупил игрока в роли ограниченно свободного агента. Что о ней думаете?

– Думаю, что это очень неприятная тема и для обеих клубов, и для лиги в целом.

– Давайте начнем с клубов – с «Динамо».

– По большому счету «Динамо» на ровном месте теряет молодого игрока, в которого вкладывалось и которого много лет готовило.

Понимаю, когда мы говорим о свободном агенте в возрасте близком к тридцати годам – на этом этапе карьеры хоккеист должен иметь возможность выбирать.

Но 24 года – это еще тот возраст, когда рано зацикливаться на деньгах и должно работать понятие клубного патриотизма.

Когда ты являешься человеком воспитавшей тебя системы – и работаешь на развитие своей команды, а значит, и лиги, всего российского хоккея.

В данной ситуации, играя ва-банк и перекупая молодого игрока, «Авангард» разрывает всю эту цепочку и фактически вытирает ноги о «Динамо». О легендарный клуб, который нельзя назвать не влиятельным и не ресурсным, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoДмитрий Рашевский
logoДинамо Москва
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Давыдов о Рашевском: «Он мог стать лидером «Динамо», но повторяет ошибку Миронова. Политику «Авангарда» не понимаю – какой смысл ради этого отдавать Буше?»
329 июня, 04:58
Главные новости
СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)
19 минут назад
Агент Радулова об уходе Никитина из «Локомотива»: «Как это может сказаться? Александр – один из лучших, где бы ни играл. Мастерства у него не убавится»
131 минуту назад
Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)
242 минуты назад
«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года
755 минут назад
«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)
9сегодня, 14:39
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»
12сегодня, 14:30
Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
4сегодня, 14:20
Михайлов о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти»
7сегодня, 13:41
Щитов о ВХЛ: «Даже приход Ротенберга не повысит интерес. Им тяжело конкурировать с КХЛ. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство»
1сегодня, 13:25
«Металлург» подписал контракт с Бараком на год. Форвард стал вторым бомбардиром «Витязя» в сезоне-2024/25
4сегодня, 13:11
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»
8сегодня, 14:02
Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
1сегодня, 13:50
Тренер вратарей «Краснодара» о советах Василевского Агкацеву: «Ключевой стала фраза: «Пропущенную шайбу уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую». Стас понял, как улучшить игру»
5сегодня, 12:37
Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»
3сегодня, 11:01
«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию
11сегодня, 10:35
Никита Сошников: «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики»
сегодня, 09:57
Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»
2сегодня, 09:24
Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»
1сегодня, 08:58
«Сибирь» подписала контракт с Неколенко на год
4сегодня, 08:44
Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»
сегодня, 06:58