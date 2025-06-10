Вайсфельд о Фукале: «Говорили, может уехать в НХЛ или СКА. Зак оказался в «Динамо» Минск, где есть Демченко, которого подписали на серьезные деньги. У «Трактора» с финансами не хуже»

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Зака Фукале в «Динамо» Минск.

«Подписание Фукале в Минске меня удивило. Не могу сказать, что это главное событие, но оно получилось достаточно удивительным. На самом деле, мне интересны его причины.

У «Трактора », как мы знаем, с финансами не хуже, чем у минчан. До этого говорили, что Фукале может уехать в НХЛ или в СКА. Но он оказался в Минске .

Самое интересное, что там еще есть Демченко , которого подписали на серьезные деньги», – заявил бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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