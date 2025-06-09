Дронов подписал 2-летний контракт с «Трактором». Защитник набрал 31 балл в регулярке прошлого сезона, 12 очков – в Кубке Гагарина

Григорий Дронов продлил контракт с «Трактором».

27-летний защитник подписал новый договор с клубом на два сезона – до завершения сезона-2027/28. У хоккеиста еще остается действующий договор до завершения следующего сезона.

В прошедшем сезоне Григорий Дронов набрал 31 (14+17) балл в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 12 (5+12) баллов в 20 играх.

«Продление соглашения с Григорием Дроновым было одной из главных задач этого лета. Защитник провел лучший сезон в карьере и находится в том возрасте, когда еще можно прогрессировать дальше.

Это системообразующий хоккеист, лидер и настоящий боец, что мы наглядно увидели в прошедшем розыгрыше плей-офф.

Рады, что Григория все устраивает в нашей организации и очень довольны продолжением долгосрочного сотрудничества», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .