«Тампа» подписала новый контракт с Финли – гибридный на 3 года. Форвард (197 см, 100 кг) дебютировал в НХЛ в этом сезоне и набрал 28 очков в 40 играх в АХЛ

«Тампа» подписала новый контракт с форвардом Джеком Финли.

Соглашение с 22-летним нападающим (рост – 197 см, вес – 100 кг) рассчитано на 3 года и является гибридным.

В первом сезоне оно будет двусторонним, во втором и третьем – односторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов.

В минувшей регулярке НХЛ Финли провел 1 матч за «Лайтнинг», дебютировав в лиге. В АХЛ на его счету 28 (14+14) очков в 40 играх за «Сиракьюз » в регулярном чемпионате.