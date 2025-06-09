«Тампа» подписала новый контракт с Финли – гибридный на 3 года. Форвард (197 см, 100 кг) дебютировал в НХЛ в этом сезоне и набрал 28 очков в 40 играх в АХЛ
«Тампа» подписала новый контракт с форвардом Джеком Финли.
Соглашение с 22-летним нападающим (рост – 197 см, вес – 100 кг) рассчитано на 3 года и является гибридным.
В первом сезоне оно будет двусторонним, во втором и третьем – односторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов.
В минувшей регулярке НХЛ Финли провел 1 матч за «Лайтнинг», дебютировав в лиге. В АХЛ на его счету 28 (14+14) очков в 40 играх за «Сиракьюз» в регулярном чемпионате.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Тампы»
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