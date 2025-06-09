Фаворит драфта НХЛ-2025 Шефер занял 4-е место в тесте на велоэргометре. Защитник принял участие не во всех испытаниях из-за полученной в сезоне травмы

Фаворит драфта НХЛ-2025 Мэттью Шефер занял 4-е место в тесте на велоэргометре.

Защитник «Эри Оттерс» принял участие в упражнении на велоэргометре в рамках тестирования перед драфтом НХЛ.

17-летний канадец показал один из лучших результатов по пиковой выходной мощности (16,6 ватт на килограмм). Также в топ-10 в этом испытании вошли два других фаворита драфта – форварды Антон Фрондель (3-е место) и Портер Мартон (8-е).

Отметим, что Шефер пропустил некоторые другие тесты – в частности, подтягивания и жим штанги лежа. Ограничения были связаны с полученной по ходу сезона травмой – он сломал ключицу на молодежном чемпионате мира.

Из-за этого игрок пропустил большую часть сезона. На счету защитника 17 матчей в юниорской лиге Онтарио и 22 (7+15) очка при полезности «+21».

Добавим, что в составе сборной Канады U18 Шефер в прошлом году выиграл ЮЧМ (5 очков и «+8» в 7 играх на турнире) и Кубок Глинки/Гретцки (6 очков в 5 играх).