Макаров об отставке Ротенберга: «СКА потеряет в медийности. О клубе, куда придет Роман Борисович, будут много говорить. Он сможет выстроить хорошую систему»
Игорь Макаров порассуждал о том, что потеряет СКА после ухода Романа Ротенберга.
«В том, что теперь СКА потеряет в медийности, у меня никаких сомнений нет.
А вот клуб, куда придет Роман Борисович, как бы ни выступил – о нем будут говорить очень много.
А то, что он сможет выстроить хорошую систему, и маркетинговую, и спортивную, у меня лично сомнений нет», – сказал экс-форвард СКА Игорь Макаров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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