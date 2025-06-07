«Спартак» может обменять Чайковски. У 33-летнего защитника контракт до 2026 года

«Спартак» может обменять Михала Чайковски.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 33-летний словацкий защитник доступен для обмена.

Чайковски провел в «Спартаке » два предыдущих сезона. В минувшем регулярном чемпионате он провел 40 матчей и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 7». В плей-офф он не участвовал.

Действующее соглашение Чайковски рассчитано до 31 мая 2026 года.