«Спартак» может обменять Чайковски. У 33-летнего защитника контракт до 2026 года
«Спартак» может обменять Михала Чайковски.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 33-летний словацкий защитник доступен для обмена.
Чайковски провел в «Спартаке» два предыдущих сезона. В минувшем регулярном чемпионате он провел 40 матчей и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 7». В плей-офф он не участвовал.
Действующее соглашение Чайковски рассчитано до 31 мая 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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