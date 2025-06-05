Рябыкин об уходе Буше из «Авангарда»: «Большой риск при формировании нападения. Найти хорошего игрока и особенно легионера – проблема. Рид – адаптированный к КХЛ снайпер»
Дмитрий Рябыкин оценил уход Рида Буше из «Авангарда».
Американский нападающий продолжит карьеру в «Автомобилисте», с которым подписал соглашение на один сезон.
– Что отметите на рынке игроков?
– «Авангард» расстался со своим многолетним лидером Буше, вокруг которого в частности была выстроена игра в большинстве.
На мой взгляд, это очень серьезная потеря – и большой риск при формировании новой линии нападения.
– Почему?
– Посмотрите на трансферный рынок, найти там хорошего игрока и особенно легионера – это проблема.
А Буше – проверенный, адаптированный к КХЛ снайпер, который всегда даст определенный результат, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
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