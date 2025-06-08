Коттон заработает 24 млн рублей за сезон в «Ладе»

Алекс Коттон заработает 24 млн рублей по контракту с «Ладой».

Об этом сообщает Metaratings.

Соглашение с 24-летним канадским защитником рассчитано на год.

В прошлом сезоне Коттон играл за «Нитру» в Словакии. В его активе 39 (6+33) очков в 48 играх в регулярном чемпионате и 11 (5+6) баллов в 20 играх в плей-офф.

За полтора года в составе «Нитры» он стал чемпионом страны (2024) и серебряным призером (2025).

Защитник был выбран «Детройтом» в пятом раунде драфта-2020, но не играл в клубной системе, уехав в Европу в 2022 году.