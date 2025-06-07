«Лада» подписала контракт с Савчуком на год. Канадский форвард набрал 32 очка в 59 матчах финской лиги

«Лада» заключила контракт с канадским нападающим Райли Савчуком.

Соглашение рассчитано на один год.

В сезоне-2024/25 Райли Савчук играл в «Коо-Коо» из чемпионата Финляндии. Форвард набрал 32 (15+17) балла в 59 матчах с учетом плей-офф.

«Лада» подписала с Основиным и 23-летним Лоуренсом из финской лиги соглашения на год