«Питтсбург» не просил Карлссона отозвать пункт о запрете на обмен. Эрик сказал: «В текущей ситуации у меня есть полное право распоряжаться своим будущим»

«Питтсбург» не просил Эрика Карлссона отозвать пункт о запрете на обмен.

Ранее сообщалось , что клуб готов рассмотреть варианты обмена 34-летнего защитника.

В текущем сезоне Карлссон набрал 45 (8+37) очков в 63 играх при полезности «минус 21» и среднем времени на льду 23:17.

Контракт игрока с кэпхитом 11,5 миллиона долларов (из них 1,5 млн остаются в платежке «Сан-Хосе») действует до завершения сезона-2026/27.

В нем есть пункт о полном запрете на перемещения, включая обмен. Таким образом, сделка не может состояться без одобрения игрока.

«Очевидно, что в текущей ситуации у меня есть полное право распоряжаться своим будущим. Меня пока ни о чем таком не спрашивали. Если это произойдет, то я займу определенную позицию.

А пока мне не о чем беспокоиться. Я уверен, что буду первым, кто узнает об этом. И потом разберусь с этой ситуацией, если она произойдет. Пока ничего не было, и я не забиваю себе голову этим», – сказал Карлссон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:6 ОТ), в котором сделал 2 результативные передачи.