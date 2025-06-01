Исаев о том, доставалось ли вратарям от Радулова: «Лично мне нет. Он добавил «Локомотиву» энергии и куража»
Даниил Исаев высказался о выступлении Александра Радулова за «Локомотив».
– Многое поменялось после прихода Александра Радулова. Абсолютно поменялась атмосфера. Он добавил энергии и куража.
– Доставалось ли от него вратарям?
– Лично мне нет, – сказал вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.
25-летний вратарь стал обладателем Кубка Гагарина-2025 в составе «Локомотива» и был признан лучшим голкипером сезона Фонбет Чемпионата КХЛ второй раз подряд.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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