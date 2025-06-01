Исаев о том, доставалось ли вратарям от Радулова: «Лично мне нет. Он добавил «Локомотиву» энергии и куража»

Даниил Исаев высказался о выступлении Александра Радулова за «Локомотив».

– Многое поменялось после прихода Александра Радулова . Абсолютно поменялась атмосфера. Он добавил энергии и куража.

– Доставалось ли от него вратарям?

– Лично мне нет, – сказал вратарь «Локомотива » Даниил Исаев .

25-летний вратарь стал обладателем Кубка Гагарина-2025 в составе «Локомотива» и был признан лучшим голкипером сезона Фонбет Чемпионата КХЛ второй раз подряд.