Владислав Третьяк: «Предложение есть, чтобы на ВДНХ был павильон, посвященный спорту. ФХР выделят место, где мы разместим свои кубки»

Владислав Третьяк сообщил, что в павильоне на ВДНХ выделят место для ФХР.

На данный момент экспонаты Федерации хоккея России находятся в частном учреждении «Музей хоккея».

«У нас сейчас переговоры прошли с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

Предложение есть, чтобы на ВДНХ был большой павильон, посвященный спорту. И нам выделят место для Федерации хоккея России, где мы разместим свои кубки и историю нашего хоккея», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.