Владислав Третьяк: «Предложение есть, чтобы на ВДНХ был павильон, посвященный спорту. ФХР выделят место, где мы разместим свои кубки»
Владислав Третьяк сообщил, что в павильоне на ВДНХ выделят место для ФХР.
На данный момент экспонаты Федерации хоккея России находятся в частном учреждении «Музей хоккея».
«У нас сейчас переговоры прошли с министром спорта Михаилом Дегтяревым.
Предложение есть, чтобы на ВДНХ был большой павильон, посвященный спорту. И нам выделят место для Федерации хоккея России, где мы разместим свои кубки и историю нашего хоккея», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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