Шмидт о том, что направился к Бобровскому после победного гола Маршанда: «Я просто хотел обнять Боба. Он был великолепен»

Нэйт Шмидт высоко оценил игру голкипера Сергея Бобровского.

Вратарь «Флориды» отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона » во 2-м матче финальной серии Кубка Стэнли (5:4 2ОТ, 1-1).

Победную шайбу во втором овертайме забросил форвард Брэд Маршанд . После этого большинство игроков «Флориды» выскочили со скамейки, чтобы отпраздновать победу с нападающим, но Шмидт направился к Бобровскому.

«Я просто хотел обнять Боба . Я просто хотел крепко обнять его.

Он был так хорош, во второй половине игры он был великолепен», – сказал защитник «Флориды» Нэйт Шмидт.