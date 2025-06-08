Шмидт о том, что направился к Бобровскому после победного гола Маршанда: «Я просто хотел обнять Боба. Он был великолепен»
Нэйт Шмидт высоко оценил игру голкипера Сергея Бобровского.
Вратарь «Флориды» отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финальной серии Кубка Стэнли (5:4 2ОТ, 1-1).
Победную шайбу во втором овертайме забросил форвард Брэд Маршанд. После этого большинство игроков «Флориды» выскочили со скамейки, чтобы отпраздновать победу с нападающим, но Шмидт направился к Бобровскому.
«Я просто хотел обнять Боба. Я просто хотел крепко обнять его.
Он был так хорош, во второй половине игры он был великолепен», – сказал защитник «Флориды» Нэйт Шмидт.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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