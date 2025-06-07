«Эдмонтон» подписал контракт новичка с Марьялой на 2 года. Форвард набрал 52 очка в 54 играх финской лиги

«Эдмонтон» подписал контракт новичка с нападающим Вильями Марьялой.

Срок соглашения составляет 2 года.

Марьяла провел последние три сезона в финском ТПС. В сезоне-2024/25 он набрал 52 (8+44) очка в 54 играх регулярки, а также 3 (2+1) балла в 5 матчах плей-офф.

Нападающий был выбран «Баффало» в пятом раунде драфта НХЛ-2021 под 159-м номером, но не подписал контракт с «Сэйбрс».