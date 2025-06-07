Бобровский стал главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» у букмекеров

Букмекеры обновили коэффициенты на обладателя «Конн Смайт Трофи».

Награда вручается лучшему игроку по итогам плей-офф НХЛ. Перед финалом Кубка Стэнли фаворитом на приз котировался Коннор Макдэвид с коэффициентом 1.95. Вторым шел Сергей Бобровский (2.10).

Голкипер «Флориды» отразил по 42 броска в стартовых двух матчах финальной серии и стал котироваться главным претендентом на «Конн Смайт Трофи». Коэффициент на россиянина упал до 1.90.

Макдэвид опустился на вторую строчку (2.20). Третье место делят Брэд Маршанд и Леон Драйзайтль (по 5.00).

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