Бочаров подписал контракт с «Ладой» на год. У голкипера 35 матчей за «Торпедо» в прошлом сезоне (Иван Богун)

Иван Бочаров подписал контракт с «Ладой» на год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Торпедо ». На его счету 35 матчей в регулярке и 13 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,76. В Кубке Гагарина Бочаров не участвовал.

30-летний голкипер также играл на уровне КХЛ за «Локомотив » и московское «Динамо ».