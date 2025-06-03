Бочаров подписал контракт с «Ладой» на год. У голкипера 35 матчей за «Торпедо» в прошлом сезоне (Иван Богун)
Иван Бочаров подписал контракт с «Ладой» на год.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.
В прошлом сезоне голкипер выступал за «Торпедо». На его счету 35 матчей в регулярке и 13 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,76. В Кубке Гагарина Бочаров не участвовал.
30-летний голкипер также играл на уровне КХЛ за «Локомотив» и московское «Динамо».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Богуна
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