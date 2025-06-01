Агент Радулова о новом контракте: «Он примет решение позже. Александр может усилить любую команду, торопиться нет смысла»
Агент Александра Радулова заявил, что игрок не будет спешить с новым контрактом.
38-летний форвард был признан MVP минувшего Кубка Гагарина. Он набрал 16 (7+9) очков за 21 матч в составе «Локомотива».
– Радулов попозже примет решение, когда будет понимание во всех командах, кто будет руководить ими, какие составы.
– Приоритет есть какой‑то?
– Пока никакого нет. Александр тот хоккеист, который может усилить любую команду.
Любой клуб готов его видеть в своем составе, поэтому пока торопиться не имеет никакого смысла, – сказал агент нападающего Александр Черных.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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