Агент Радулова о новом контракте: «Он примет решение позже. Александр может усилить любую команду, торопиться нет смысла»

Агент Александра Радулова заявил, что игрок не будет спешить с новым контрактом.

38-летний форвард был признан MVP минувшего Кубка Гагарина. Он набрал 16 (7+9) очков за 21 матч в составе «Локомотива ».

– Радулов попозже примет решение, когда будет понимание во всех командах, кто будет руководить ими, какие составы.

– Приоритет есть какой‑то?

– Пока никакого нет. Александр тот хоккеист, который может усилить любую команду.

Любой клуб готов его видеть в своем составе, поэтому пока торопиться не имеет никакого смысла, – сказал агент нападающего Александр Черных .

Александр Радулов: «Чемпионство «Локомотива» для меня круче, чем рекорд Овечкина. Cаня – хоккейный монстр, гений, я рад за него»