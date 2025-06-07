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Якупов о первой встрече с Ги Буше: «Меня трясло. Он приходит с каменным лицом и начинает с собрание. В жизни «Авангарда» начались грандиозные изменения»

Наиль Якупов высказался о работе с тренером «Авангарда» Ги Буше.

– Ты помнишь свою первую встречу с Ги Буше в «Авангарде»?

– Да, меня трясло.

– Правда?

– Абсолютная. Ты представляешь, он приходит на первую встречу с каменным лицом и просто без улыбки начинает с нами собрание. И команду окутывает напряжение, что сейчас нам предстоит выйти из такой зоны комфорта и за короткий срок поменять все, что было раньше.

У нас на второй день после прихода Ги Буше видеокомната была обустроена уже по-другому. В жизни команды начались грандиозные изменения.

– Что в первую очередь поменял Ги Буше в тренировках «Авангарда» после отставки Сергея Звягина?

– Когда Ги Буше с нами проводил одно из первых собраний, он нам сказал сразу, что хоккей под его руководством будет требовать большой выносливости на льду. Он искренне хотел, чтобы за короткий отрезок времени мы вернулись на высокий уровень и улучшили свое положение в турнирной таблице.

У нас была хорошая физика, так как наш тренер по физподготовке Вячеслав Макрицкий всегда прилично нагружал нас в зале. Но одним залом только победы не добываются. Все в клубе понимали, что нам нужно серьезно улучшать именно игру в хоккей.

Буше тогда приехал на три дня, а потом улетел. Но за вот эти три дня были самые тяжелые тренировки в моей жизни. Нас нагрузили по полной, но все было в рамках игровых упражнений, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Татар-информ»
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