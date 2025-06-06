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Ротенберг опубликовал фото с Сергачевым: «Тренер в кепке, ученик в галстуке. Учимся каждый день. Только вместе можем всех победить. Вперед, Россия!»

Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с Михаилом Сергачевым.

«Тренер в кепке, ученик в галстуке. Спасибо, Миша, за разговор. Учимся каждый день.

Только вместе можем всех победить. Вперед, Россия!» – написал бывший главный тренер СКА. 

«Чувство страха недопустимо в спорте, тогда акулы сожрут меня». Главные цитаты Романа Ротенберга

Что теперь будет с Ротенбергом?38623 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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