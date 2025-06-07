Дементьев о Ротенберге: «Игроки в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Серьезная оценка работы»

Алексей Дементьев высказался о работе Романа Ротенберга СКА.

Петербургский клуб ранее отправил Романа Ротенберга в отставку и назначил Игоря Ларионова главным тренером.

– Как оценить работу Ротенберга-тренера?

– Знаю достаточное число игроков, которые публично не выражают свое мнение, но в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Есть такие люди.

Это достаточно серьезная оценка работы. Когда игроки хотят играть за тренера, это дорогого стоит. Вам это скажет любой спортсмен.

– Можете поделиться, как они обосновывали эти суждения?

– Концепцией, видением того, что он хотел реализовать, отношением, подсказками, мотивацией, индивидуальным подходом.

Это мне реально рассказывали хоккеисты, которые играли у него в СКА и в сборной.

Это важные вещи, которые нельзя забывать ни в коем случае, – сказал агент Алексей Дементьев.