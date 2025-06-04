Каюмова прооперируют в ближайшее время. Форвард «Локомотива» должен восстановиться к началу предсезонки
Артур Каюмов будет прооперирован в ближайшее время.
Нападающий «Локомотива» должен успеть восстановиться к началу предсезонной подготовки, сообщает заместитель шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В минувшем сезоне в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ Каюмов набрал 45 (22+23) очков, в 21 игре плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов.
Что теперь будет с Ротенбергом?35333 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости