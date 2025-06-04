Каюмова прооперируют в ближайшее время. Форвард «Локомотива» должен восстановиться к началу предсезонки

Артур Каюмов будет прооперирован в ближайшее время.

Нападающий «Локомотива » должен успеть восстановиться к началу предсезонной подготовки, сообщает заместитель шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. В минувшем сезоне в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ Каюмов набрал 45 (22+23) очков, в 21 игре плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов.