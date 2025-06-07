Тренер «Эдмонтона» про 1-1 в финале Кубка Стэнли: «Мы едем во Флориду при равном счете – и нас это устраивает. Нам комфортно играть на выезде»
Тренер «Эдмонтона» высказался о поражении от «Флориды» во 2-й игре финала.
«Ойлерс» проиграли «Пантерс» (4:5 2ОТ) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (1-1).
«Конечно, после победы в первом матче серии ты расстроен, когда не получается добиться успеха и во втором. Но мы едем во Флориду при равном счете – и нас это устраивает.
Мы знаем, что нам комфортно играть на выезде. Мы много раз выигрывали в гостях в этом сезоне – и в регулярке, и в плей-офф. Так что будем готовиться к следующему матчу», – сказал Крис Кноблаух.
Третий матч серии пройдет в Санрайзе 9 июня (начало по московскому времени – 10 июня в 03:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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