Тренер «Эдмонтона» про 1-1 в финале Кубка Стэнли: «Мы едем во Флориду при равном счете – и нас это устраивает. Нам комфортно играть на выезде»

Тренер «Эдмонтона» высказался о поражении от «Флориды» во 2-й игре финала.

«Ойлерс» проиграли «Пантерс» (4:5 2ОТ) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (1-1).

«Конечно, после победы в первом матче серии ты расстроен, когда не получается добиться успеха и во втором. Но мы едем во Флориду при равном счете – и нас это устраивает.

Мы знаем, что нам комфортно играть на выезде. Мы много раз выигрывали в гостях в этом сезоне – и в регулярке, и в плей-офф. Так что будем готовиться к следующему матчу», – сказал Крис Кноблаух.

Третий матч серии пройдет в Санрайзе 9 июня (начало по московскому времени – 10 июня в 03:00).