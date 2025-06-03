НХЛ и Ассоциация игроков обсуждают изменение правил LTIR в новом коллективном соглашении. Дэйли заявил: «Мы добились прогресса в достижении хорошего решения»

Билл Дэйли высказался о ситуации с потолком зарплат и LTIR в НХЛ.

По нынешним правилам, клубы могут превышать потолок зарплат в регулярном чемпионате, помещая хоккеистов в LTIR – список травмированных на долгий срок игроков.

Команды могут усиливаться перед дедлайном на освободившиеся деньги, а в плей-офф (где потолок зарплат не действует) ожидать возвращения травмированных.

– Насколько я понимаю, поиск потенциального решения или корректировки для LTIR и тот факт, что в плей-офф нет потолка зарплат, обсуждались в рамках переговоров по по коллективному соглашению. Понимаю, что вы не можете вдаваться в подробности, но верно ли то, что обе стороны ищут потенциальную корректировку в этой области?

– Да, это обсуждалось за столом переговоров с Ассоциацией хоккеистов НХЛ.

– Вы договоритесь об этом? Или это просто разговоры?

– Ничего не оформлено до тех пор, пока это не оформлено.

Сказал бы, что, по-моему, мы добились прогресса в достижении хорошего решения по этому вопросу, – сказал Билл Дэйли , заместитель комиссионера НХЛ .

Действующее коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом рассчитано до завершения сезона-2025/26.