Ващенко перешел из «Витязя» в «Северсталь». В минувшем сезоне защитник провел только 9 матчей из-за травмы
Григорий Ващенко перешел в «Северсталь» из «Витязя».
Срок соглашения с 30-летним игроком составляет один год – до конца сезона-2025/26.
В мае 2024 года Ващенко подписал контракт с «Витязем». Летом Григорий получил тяжелую травму и вернулся в строй только в феврале.
Он провел 9 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ (1 гол, показатель полезности «+5», среднее время на льду 13:15).
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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