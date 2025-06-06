Ващенко перешел из «Витязя» в «Северсталь». В минувшем сезоне защитник провел только 9 матчей из-за травмы

Григорий Ващенко перешел в «Северсталь» из «Витязя».

Срок соглашения с 30-летним игроком составляет один год – до конца сезона-2025/26.

В мае 2024 года Ващенко подписал контракт с «Витязем ». Летом Григорий получил тяжелую травму и вернулся в строй только в феврале.

Он провел 9 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ (1 гол, показатель полезности «+5», среднее время на льду 13:15).