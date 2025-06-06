Шикин вернулся в «Сочи», подписав контракт на год. Вратарь сыграл 126 матчей за клуб в течение 6 сезонов

Дмитрий Шикин вернулся в «Сочи».

Соглашение клуба с 33-летним вратарем рассчитано на один сезон. Последние 3 сезона он провел в «Витязе ».

Напомним, что Шикин выступал за сочинцев с 2014 по 2020 годы.

«Дмитрий Шикин выступал за «Сочи » на протяжении шести сезонов, проведя за нашу команду 126 матчей.

Он второй после Константина Барулина среди всех вратарей по числу матчей за клуб. Дима, добро пожаловать в клуб, где тебя помнят и любят!» – говорится в сообщении пресс-службы «леопардов».