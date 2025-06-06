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Шикин вернулся в «Сочи», подписав контракт на год. Вратарь сыграл 126 матчей за клуб в течение 6 сезонов

Дмитрий Шикин вернулся в «Сочи».

Соглашение клуба с 33-летним вратарем рассчитано на один сезон. Последние 3 сезона он провел в «Витязе». 

Напомним, что Шикин выступал за сочинцев с 2014 по 2020 годы. 

«Дмитрий Шикин выступал за «Сочи» на протяжении шести сезонов, проведя за нашу команду 126 матчей.

Он второй после Константина Барулина среди всех вратарей по числу матчей за клуб. Дима, добро пожаловать в клуб, где тебя помнят и любят!» – говорится в сообщении пресс-службы «леопардов». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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