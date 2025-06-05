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Депутат Шишкина о СКА: «Жаль, что судьба нашей команды такая печальная, что она скатилась туда, куда мы никогда не скатывались»

Депутат Марина Шишкина выразила сожаление по поводу ситуации в СКА.

В минувшем сезоне клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

2 июня СКА уволил тренера Романа Ротенберга, команду возглавил Игорь Ларионов. 

«Мне жаль, что судьба нашей команды СКА такая печальная, что она скатилась уже туда, куда мы никогда не скатывались.

Так редко в нашей жизни это бывает, что вдруг раз, то, что было очевидно, вдруг оно поменялось», – сказала депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина. 

Депутат Шишкина об отставке Ротенберга из СКА: «Очень рада. Его пресс-конференции войдут в учебники по журналистике. Каждый раз смотрела с удивлением, растерянностью, скорбно»

Что теперь будет с Ротенбергом?38620 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ЗАКС.Ру
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