Депутат Шишкина о СКА: «Жаль, что судьба нашей команды такая печальная, что она скатилась туда, куда мы никогда не скатывались»

Депутат Марина Шишкина выразила сожаление по поводу ситуации в СКА.

В минувшем сезоне клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

2 июня СКА уволил тренера Романа Ротенберга , команду возглавил Игорь Ларионов.

«Мне жаль, что судьба нашей команды СКА такая печальная, что она скатилась уже туда, куда мы никогда не скатывались.

Так редко в нашей жизни это бывает, что вдруг раз, то, что было очевидно, вдруг оно поменялось», – сказала депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина.

Депутат Шишкина об отставке Ротенберга из СКА: «Очень рада. Его пресс-конференции войдут в учебники по журналистике. Каждый раз смотрела с удивлением, растерянностью, скорбно»