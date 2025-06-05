Дмитрий Губерниев считает Романа Ротенберга неплохим тренером.

Ранее он был уволен из СКА . Ротенберг сохраняет пост главного тренера команды «Россия 25».

«То, что происходит в клубе, – одна история, дела сборной – совершенно другая. С моей точки зрения, Роман Ротенберг – очень неплохой тренер, он обязательно еще себя покажет и реализует.

Он постоянно учится, любит хоккей, развивается как тренер и очень старается. Ротенберг – очень трудолюбивый человек. Я в него верю», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .