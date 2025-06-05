Дмитрий Губерниев: «Ротенберг – очень неплохой тренер, он себя еще реализует. Он постоянно учится, любит хоккей, развивается и очень старается»
Дмитрий Губерниев считает Романа Ротенберга неплохим тренером.
Ранее он был уволен из СКА. Ротенберг сохраняет пост главного тренера команды «Россия 25».
«То, что происходит в клубе, – одна история, дела сборной – совершенно другая. С моей точки зрения, Роман Ротенберг – очень неплохой тренер, он обязательно еще себя покажет и реализует.
Он постоянно учится, любит хоккей, развивается как тренер и очень старается. Ротенберг – очень трудолюбивый человек. Я в него верю», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Что теперь будет с Ротенбергом?38620 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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