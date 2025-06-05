Майоров о том, может ли представить Ротенберга в «Спартаке»: «Не могу – там сейчас Жамнов. Вдруг он окажется непотопляемым тренером»

Борис Майоров высказался относительно отставки Романа Ротенберга.

СКА ранее расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

– В первую очередь, надо сказать, что явление нормальное для всех видов спорта, особенно игровых.

Нет результата – отойди в сторону. Ротенберг не первый и не последний. Все мы, за редким исключением, страдали от этого.

Вот буквально читал интервью Игоря Осинькина, которого очень уважаю, хороший специалист. Вот у него было увольнение без объяснения причин.

Что касается дальнейшей карьеры Ротенберга, тут многое зависит от него, от того, как он проанализирует годы в СКА .

– Можете ли представить его в «Спартаке»?

– Не могу, так как там сейчас Алексей Жамнов . А вдруг он окажется непотопляемым тренером, поэтому о будущем рассуждать нет смысла», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .