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  • Вячеслав Бутеец: «Хоккей в России и Америке разный: скорость, броски, мышление. У нас больше внимания передачам, в США – площадки меньше, скорости выше. Часто не успеваешь вложить передачу точно в клюшку»
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Вячеслав Бутеец: «Хоккей в России и Америке разный: скорость, броски, мышление. У нас больше внимания передачам, в США – площадки меньше, скорости выше. Часто не успеваешь вложить передачу точно в клюшку»

Вячеслав Бутеец сравнил хоккей в России и США.

– Каким для вас получился сезон в Северной Америке?

– Это первый раз, когда я уехал куда-то играть за пределы страны. Окунулся в американский хоккей вместе с атмосферой американской жизни. Можно сказать, что очень необычный сезон получился.

Находился в отрыве от семьи, от друзей, даже в общении были сложности, особенно первое время. У нас разница с Челябинском десять часов, и это накладывалось.

Если хочешь пообщаться, то надо было очень серьезно к этому подходить, так как и у меня, и у парней игры. Бывали моменты, когда я оставляю сообщение, а они отвечают буквально через несколько минут, а иногда и через несколько часов.

И, естественно, хоккей, в который играют в России и в Америке, другой в плане скоростей, бросков, передач, игрового мышления. То есть очень много всего отличается, и это было очень интересно познавать в течение сезона.

– Чем именно отличается стиль игры?

– В российском хоккее передачам уделяется больше внимания, чем здесь. В Америке меньше площадки, выше скорости и больше силовой борьбы. Поэтому зачастую просто не успеваешь вложить передачу точно в клюшку.

– Вратарям сложнее?

– Да, приходится постоянно ждать броска. Особенно в лиге ECHL очень много ситуаций, которые довольно сложно предугадать. Но если научишься действовать правильно в любом моменте и держать уровень своей подготовки, то дальше намного легче приходится и ты быстрее адаптируешься, – сказал вратарь системы «Анахайма» Вячеслав Бутеец. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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