Тренер «Эдмонтона» о жесткой игре «Флориды»: «Мы готовы, у нас есть игроки, которым нравится такой стиль. Но лучший способ противостоять этому – активно двигать шайбу»

Тренер «Эдмонтона» высказался о том, как противостоять жесткой игре «Флориды».

Команды встретятся в финальной серии Кубка Стэнли.

«Пантерс» в текущем плей-офф применили 812 силовых приемов в 17 матчах (47,8 в среднем за игру). У «Ойлерс» 646 хитов в 16 играх (40,4 в среднем).

«У нас есть игроки, которым нравится играть в таком стиле. Я не думаю, что мы стесняемся так играть. Здесь есть некоторое изменение по сравнению с прошлым годом. Но, вероятно, лучший способ противостоять этому – активно двигать шайбу.

Чем дольше ты ее удерживаешь, то у них становится больше времени, чтобы закончить силовые. Поэтому очень важно двигать шайбу быстро, но при этом точно. Если быть с шайбой небрежным, то большую часть времени придется за нее бороться.

Мы знаем, что они будут активны в силовой борьбе. И мы не из тех, кто избегает ее. И в прошлом плей-офф и в этом мы уже играли с командами, которым нравится такой стиль. И наши ребята вполне к этому готовы», – сказал Крис Кноблаух.

Подколзин идет 4-м в плей-офф НХЛ по силовым приемам (74). Лидирует Хайман (111), второй – Беннетт (85)