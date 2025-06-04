Артюхин о Никитине в ЦСКА: «Гайки в атаке никто закручивать не будет. Он будет просить о дисциплине, чтобы в своей и средней зонах действовали внимательно»

Евгений Артюхин оценил вероятное назначение Игоря Никитина в ЦСКА.

«Мы же не знаем, что поменялось в ЦСКА. Может, руководители армейского клуба давно на контакте с Никитиным. Возможно, признали свои прошлые ошибки. Переговорили друг с другом, и не осталось никаких обид. Думаю, у них есть диалог, и обижаться на что-то уже нет смысла.

Сам Никитин может видеть больше перспектив с ЦСКА, чем с «Локомотивом». Может, он уже эмоционально вымотался в «Локомотиве » и хочет попробовать создать что-то с чистого листа.

Многие говорят об антихоккее железнодорожников? Тут надо разбираться, какой есть подбор игроков. Там хоккеисты подобраны для такой игры, но это не антихоккей, а хоккей победителя. И где-то кому-то импровизировать не подходит, поэтому у железнодорожников более североамериканский хоккей. Им больше подходит прямолинейный. В ЦСКА надо будет смотреть на исполнителей.

Думаю, что-то будет похожее, но гайки в атаке никто закручивать не будет. Он будет просить о дисциплине, чтобы в своей зоне, в средней действовали внимательно. Думаю, в атаке у ребят будет карт-бланш. Он скажет ребятам: «Созидайте, показывайте себя, но только не теряйте шайбу на синей линии, чтобы нам ее обратно не привозили», — сказал бывший нападающий клубов КХЛ .