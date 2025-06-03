В ИИХФ обсудят допуск России и Беларуси к ЧМ-2027 в феврале 2026 года

В ИИХФ обсудят допуск России к ЧМ-2027 в следующем году.

Об этом сообщил президент федерации Люк Тардиф .

«Чемпионат мира по хоккею – это наше мероприятие, и мы встречались в феврале этого года, чтобы обсудить проведение чемпионата в Швейцарии в 2026 году. Тогда мы договорились, что Россия и Беларусь не будут допущены. Мы встретимся в феврале следующего года, чтобы снова обсудить ситуацию с турниром, который пройдет в 2027 году.

Нам нужно это время для подготовки к турниру из-за системы повышения в классе и вылета из турнира, а также из-за упорядочивания групп и составления расписания игр, над чем мы начинаем работать сразу после окончания чемпионата мира. И сразу после этого мы должны начать продажу билетов», – сказал Тардиф.

Чемпионат мира-2027 пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме.