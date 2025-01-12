Ларионов о замене Бочарова в игре с «Адмиралом»: «Первый гол – так и не понял, что случилось. Второй – шайба отскочила, но это говорит, что концентрация ушла. Надо было встряхнуть команду»

Игорь Ларионов объяснил замену вратаря Ивана Бочарова в игре с «Адмиралом».

«Торпедо» проиграло со счетом 1:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На 8-й минуте игры после 2-й пропущенной шайбы был заменен вратарь нижегородцев Иван Бочаров . Место в воротах «Торпедо» занял Иван Кульбаков .

– По чьей инициативе заменили Бочарова?

– Вы знаете, ты смотришь по языку тела вратаря, потому что первый гол – я так и не понял, что случилось. Не хочу комментировать, потому что это такая деликатная тема вратарская.

Второй гол – понятно, шайба отскочила, но это тоже говорит о том, что где-то фокус, концентрация ушла, поэтому другого варианта не было. Надо было как-то встряхнуть. Вроде как получилось, забили гол.

Дальше пытались какие-то вещи сделать, но этого не хватило. Не хватило огня, не хватило целеустремленности. Я уже начинаю повторяться.

Не хватило тех лидеров, тех людей, которые могли бы за собой повести, и это меня больше всего разочаровывает и пугает, – сказал главный тренер «Торпедо ».