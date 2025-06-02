Егор Сурин: «Радулов как друг очень крутой. Он открытый, честный, не юлит. Я считаю, что искренность – это правильно»

Егор Сурин рассказал о дружбе с Александром Радуловым.

– Связка с Радуловым. Она такая крутая, потому что вы дружите в жизни?

– Думаю, да. Конечно, мы не все знаем друг про друга, но про ярославскую жизнь – очень многое. Мы все время вместе: играем в PlayStation, у нас есть свои традиции, я общаюсь с его детьми.

– А как началась эта дружба?

– Мы на живем на базе: я, Радулов и Андрюха Сергеев. Поэтому всегда втроем вместе. Радулов как друг очень крутой. Он открытый, честный.

Саня всегда говорит что думает, не юлит. Я считаю, что искренность – это правильно.

– Что советует вам в плане хоккея Радулов?

– Очень много советов. Я стараюсь это воплотить на льду. Мы много говорим о жизни в Северной Америке, мне интересно, поскольку в России мне все знакомо. В общем, он делится опытом, какие-то мелочи рассказывает, – сказал нападающий «Локомотива » Егор Сурин .