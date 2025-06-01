«Спартак» продлил контракт с Загидулиным до 2027 года
«Спартак» заключил новый контракт с вратарем Артемом Загидулиным.
Срок соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2026/27.
29-летний голкипер перешел в «Спартак» из «Нефтехимика» по ходу минувшего сезона.
Всего он провел 37 игр в минувшей регулярке, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,65.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Артем Загидулин сыграл 10 матчей, отражая 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,65.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
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