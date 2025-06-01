«Спартак» продлил контракт с Загидулиным до 2027 года

«Спартак» заключил новый контракт с вратарем Артемом Загидулиным.

Срок соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2026/27.

29-летний голкипер перешел в «Спартак » из «Нефтехимика» по ходу минувшего сезона.

Всего он провел 37 игр в минувшей регулярке, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,65.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Артем Загидулин сыграл 10 матчей, отражая 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,65.