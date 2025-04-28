Роман Ротенберг: «Важно развивать хоккей в России. Многие коллеги из Канады и США нам завидуют, потому что у нас идет развитие»

Роман Ротенберг заявил о зависти хоккейных коллег из Канады и США.

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проведет пять матчей в Астане, Тольятти и Минске с 1 по 8 мая.

«Сборная России – лучшее, что может быть для каждого хоккеиста, для каждого мальчика.

Мечта каждого – играть за сборную. Нам предстоит играть с сильными соперниками, которые готовятся к чемпионату мира. Составы у всех сильные, наш хоккей развивается.

Хочу поблагодарить министерство спорта за поддержку хоккея, государство много вкладывает, да и частные инвесторы подтягиваются. Важно развивать хоккей в России.

Многие коллеги из Канады и США нам завидуют, потому что у нас идет развитие.

Хочу пожелать всем удачи и поблагодарить спонсоров за поддержку, которую они оказывают сборной. Для нас это важно.

Благодаря такой поддержке мы имеем возможность развиваться. Обещаем сыграть в яркий хоккей, в лучших традициях нашего хоккея», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .