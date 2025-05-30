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Александр Тихонов: «Что вообще за пенсии у нас? С такими суммами не то что жить, а выжить сложно»

Александр Тихонов раскритиковал идею отменить пенсии в России.

«Отмена пенсий? Я бы хотел задать вопрос всем этим людям: что вообще за пенсии у нас? За исключением депутатов Госдумы и прочих чиновников. С такими суммами не то что жить, а выжить сложно. Мы все время что-то выдумываем, а как пенсионерам жить? Они хотят уничтожить будущее поколение. Если у них не будет пенсий, на что они жить будут?

Я бы хотел, чтобы сегодня всем депутатам Госдумы отменили пенсии. Посмотрим, кто им помогать будет. Это безголовое предложение. Пенсионеры будут нищими, начнут просто вымирать. Я пожил в свое время в Европе. Что-то не помню, чтобы в Австрии или в Германии пенсии отменяли. Даже в Норвегии, которую я терпеть не могу, все недра расписаны по населению.

Стимулирование рождаемости? В России я такого стимула не вижу. В Белоруссии ипотека беспроцентная, а у нас — по 11%. На телевидении постоянно рассказывают, как россияне судятся из-за ипотеки по 5-10 лет. В таких условиях сложно повышать рождаемость», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
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