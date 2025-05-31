Гафуров о Кузнецове в «Торпедо»: «Все возможно, но пока это трудно представить с точки зрения финансов и строительства команды. Хотя Женю уважаю»
Максим Гафуров высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в «Торпедо».
33-летний игрок провел минувший сезон в СКА. В апреле клуб из Санкт-Петербурга расторг с ним контракт.
«В жизни все возможно, но пока я не представляю этого, хотя Женю уважаю и как игрока, и как человека.
Пока это трудно представить и с точки зрения финансов, и образования команды в плане строительства. Посмотрим, все бывает, – сказал председатель правления нижегородского клуба.
Что теперь будет с Ротенбергом?7007 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости