Гафуров о Кузнецове в «Торпедо»: «Все возможно, но пока это трудно представить с точки зрения финансов и строительства команды. Хотя Женю уважаю»

Максим Гафуров высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в «Торпедо».

33-летний игрок провел минувший сезон в СКА. В апреле клуб из Санкт-Петербурга расторг с ним контракт.

«В жизни все возможно, но пока я не представляю этого, хотя Женю уважаю и как игрока, и как человека.

Пока это трудно представить и с точки зрения финансов, и образования команды в плане строительства. Посмотрим, все бывает, – сказал председатель правления нижегородского клуба.