Бурмистров покидает «Динамо». У 33-летнего форварда 8 матчей за клуб со средним игровым временем 5:37

Александр Бурмистров покидает «Динамо» по истечению контракта.

33-летний форвард пополнил состав бело-голубых 27 декабря 2024 года.

Бурмистров провел за «Динамо» восемь матчей в регулярном чемпионате и не набрал очков при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 5 минут и 37 секунд. В плей-офф он не участвовал.

«Хоккейный клуб «Динамо » Москва благодарит Александра за игру и желает успехов в новых достижениях!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

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