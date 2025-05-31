Бурмистров покидает «Динамо». У 33-летнего форварда 8 матчей за клуб со средним игровым временем 5:37
Александр Бурмистров покидает «Динамо» по истечению контракта.
33-летний форвард пополнил состав бело-голубых 27 декабря 2024 года.
Бурмистров провел за «Динамо» восемь матчей в регулярном чемпионате и не набрал очков при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 5 минут и 37 секунд. В плей-офф он не участвовал.
«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Александра за игру и желает успехов в новых достижениях!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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