«Северсталь» продлила контракт с Щучиновым на 2 года. Клуб выменял 19-летнего защитника у «Трактора» по ходу минувшего сезона

«Северсталь» продлила контракт с Артемом Щучиновым на 2 года.

19-летний защитник перешел в череповецкий клуб из «Трактора » по ходу минувшего сезона в результате обмена с участием 4 хоккеистов .

В 12 матчах за «Северсталь » в Фонбет Чемпионате КХЛ Щучинов набрал 7 (2+5) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:54.

В 5 играх в Кубке Гагарина он добавил 2 (0+2) балла.