«Северсталь» продлила контракт с Щучиновым на 2 года. Клуб выменял 19-летнего защитника у «Трактора» по ходу минувшего сезона
«Северсталь» продлила контракт с Артемом Щучиновым на 2 года.
19-летний защитник перешел в череповецкий клуб из «Трактора» по ходу минувшего сезона в результате обмена с участием 4 хоккеистов.
В 12 матчах за «Северсталь» в Фонбет Чемпионате КХЛ Щучинов набрал 7 (2+5) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:54.
В 5 играх в Кубке Гагарина он добавил 2 (0+2) балла.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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