Макдэвид и Бобровский – с отрывом главные претенденты на приз MVP плей-офф НХЛ у букмекеров

Букмекеры назвали главных претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Фаворитом на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ котируется нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (2.90), набравший 22 (5+17) очка в 14 матчах.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отстает от Макдэвида всего на несколько процентов – он котируется за 3.10.

Кто получит «Конн Смайт Трофи» по версии букмекеров:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 2.90

2. Сергей Бобровский («Флорида») – 3.10

3. Александр Барков («Флорида») – 9.50

4. Микко Рантанен («Даллас») – 11.20

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 12.40

Остальные – от 26.90

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