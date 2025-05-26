Макдэвид и Бобровский – с отрывом главные претенденты на приз MVP плей-офф НХЛ у букмекеров
Букмекеры назвали главных претендентов на «Конн Смайт Трофи».
Фаворитом на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ котируется нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (2.90), набравший 22 (5+17) очка в 14 матчах.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отстает от Макдэвида всего на несколько процентов – он котируется за 3.10.
Кто получит «Конн Смайт Трофи» по версии букмекеров:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 2.90
2. Сергей Бобровский («Флорида») – 3.10
3. Александр Барков («Флорида») – 9.50
4. Микко Рантанен («Даллас») – 11.20
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 12.40
Остальные – от 26.90
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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