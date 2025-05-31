Сотишвили и минское «Динамо» продлили контракт на 3 года. У форварда 5+6 в 51 матче сезона
Даниил Сотишвили подписал новый 3-летний контракт с минским «Динамо».
В минувшем сезоне 21-летний нападающий провел 40 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 8 (5+3) очков. В 11 играх Кубка Гагарина на его счету 3 голевые передачи.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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