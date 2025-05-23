Дарш стал генменеджером «Айлендерс». Он работал в «Тампе» последние 6 сезонов
Матье Дарш стал генменеджером и вице-президентом «Айлендерс».
48-летний специалист заменит Лу Ламорелло, с которым клуб решил не продлевать контракт.
Последние 6 сезонов Матье Дарш работал в «Тампе». Он помощником генменеджера и директором по хоккейным операциям в «Лайтнинг», с которой выиграл два Кубка Стэнли (в 2020 и 2021 годах).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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