Дарш стал генменеджером «Айлендерс». Он работал в «Тампе» последние 6 сезонов

Матье Дарш стал генменеджером и вице-президентом «Айлендерс».

48-летний специалист заменит Лу Ламорелло, с которым клуб решил не продлевать контракт .

Последние 6 сезонов Матье Дарш работал в «Тампе». Он помощником генменеджера и директором по хоккейным операциям в «Лайтнинг», с которой выиграл два Кубка Стэнли (в 2020 и 2021 годах).