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Игроки «Эдмонтона» прикоснулись к трофею за победу на Западе. В прошлом сезоне не стали трогать – и проиграли в финале Кубка Стэнли

Игроки «Эдмонтона» прикоснулись к трофею за победу на Западе.

Канадский клуб вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв «Даллас» (4-1, 6:3 в пятом матче) в финале Западной конференции. 

«Ойлерс» во второй раз подряд стали обладателями трофея Кларенса Кэмпбелла. 

Во время церемонии награждения игроки канадского клуба во главе с капитаном Коннором Макдэвидом прикасались к призу, вручаемому за победу на Западе.

В 2024 году игроки «Эдмонтона» не стали трогать трофей. В финале «нефтяники» уступили «Флориде» (3-4). 

В этом году «Ойлерс» вновь встретятся с «Пантерс» в решающей серии. 

Фото: соцсети «Эдмонтона».

Хоккеисты «Флориды» вновь не прикоснулись к трофею за победу на Востоке. В прошлом сезоне сделали так же – и выиграли Кубок Стэнли, в позапрошлом дотронулись – и проиграли

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoФлорида
logoКубок Стэнли
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logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
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