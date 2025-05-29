Радулов о будущем: «Пока не могу ответить точно, время покажет. Я не против остаться в Ярославле»

Александр Радулов заявил, что не против провести следующий сезон в «Локомотиве».

38-летний нападающий ярославской команды был признан MVP Кубка Гагарина. «Локомотив » выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).

Ранее появилась информация , что нападающий может перейти в СКА и достиг предварительной договоренности с петербургской командой.

«Пока не могу ответить точно. Время покажет, но я не против остаться в Ярославле», – сказал Александр Радулов .