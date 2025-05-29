Радулов о будущем: «Пока не могу ответить точно, время покажет. Я не против остаться в Ярославле»
Александр Радулов заявил, что не против провести следующий сезон в «Локомотиве».
38-летний нападающий ярославской команды был признан MVP Кубка Гагарина. «Локомотив» выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).
Ранее появилась информация, что нападающий может перейти в СКА и достиг предварительной договоренности с петербургской командой.
«Пока не могу ответить точно. Время покажет, но я не против остаться в Ярославле», – сказал Александр Радулов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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