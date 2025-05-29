Вагнер Лав: «Мне рассказали про Овечкина и его рекорд! Это в очередной раз показывает силу русских и качества, которые есть у них в спорте»

Вагнер Лав высказался о рекорде Александра Овечкина по голам в НХЛ.

6 апреля капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

«Мне рассказали про Овечкина и его рекорд! Я очень счастлив за него.

Это достижение в очередной раз показывает силу русских и качества, которые есть у русских в спорте», – сказал бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав.