Демидов решил провести лето в Монреале. Форвард хочет получше «узнать культуру» города, интенсивно поработать с тренерами «Канадиенс» и подтянуть английский и французский (RG)

Иван Демидов планирует провести межсезонье в Канаде.

RG сообщает, что нападающий «Монреаля » хочет интенсивно поработать под руководством тренеров команды. Он сосредоточен на развитии таких качеств, как сила, выносливость, понимание ситуации. Также он хочет подтянуть английский и французский.

«Иван уже полюбил Монреаль и хочет лучше узнать город, его культуру и людей, поэтому он и решил провести лето здесь», – сообщил источник, близкий к Демидову .