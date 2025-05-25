Демидов решил провести лето в Монреале. Форвард хочет получше «узнать культуру» города, интенсивно поработать с тренерами «Канадиенс» и подтянуть английский и французский (RG)
Иван Демидов планирует провести межсезонье в Канаде.
RG сообщает, что нападающий «Монреаля» хочет интенсивно поработать под руководством тренеров команды. Он сосредоточен на развитии таких качеств, как сила, выносливость, понимание ситуации. Также он хочет подтянуть английский и французский.
«Иван уже полюбил Монреаль и хочет лучше узнать город, его культуру и людей, поэтому он и решил провести лето здесь», – сообщил источник, близкий к Демидову.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RG
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